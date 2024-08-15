Работа украинских РЭБ заставила оккупантов перейти на проводную связь, - спикер ОТГ "Харьков"

По его словам, российские войска на Харьковском направлении действуют малыми штурмовыми группами численностью до мотострелкового отделения.

"Эти группы проходят первичную подготовку, постоянно переформировываются для того, чтобы осуществлять какие-то активные действия. Они имеют соответствующее стрелковое вооружение, имеют определенную защиту, средства РЭБ. Они пытаются прорваться вперед, закрепиться на захваченных рубежах и постепенно продвигаться дальше", - заявил Саранцев.

Он добавил, что из-за эффективной работы украинских РЭБ, которые препятствуют связи и дронам врага, россияне вынуждены тянуть с собой катушки с проводами, пытаясь наладить коммуникацию.

"Соответственно у противника остается единственный способ для того, чтобы налаживать связь между подразделениями, которые выполняют боевые задачи, они пытаются протягивать проводную связь. Продвигаясь на разных направлениях они тянут с собой катушки с проводами и пытаются таким образом наладить связь и координировать деятельность атакующих подразделений именно таким образом", - рассказал военный.

По его словам, проводная связь оккупантов оказывается неэффективной во время интенсивных обстрелов, и украинские военные быстро уничтожают или критически повреждают эти линии.