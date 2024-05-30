Уникальная ситуация. Почему в Украине острый дефицит кадров и куда делись все специалисты

Из-за выезда беженцев за границу, мобилизации и других факторов войны рынок труда в Украине переживает далеко не лучшие изменения. Дефицит кадров ощутим практически во всех отраслях. Эксперты говорят: за время войны возникла уникальная ситуация, когда достаточно высокий уровень безработицы сочетается с нехваткой людей.

Где сейчас больше не хватает специалистов, почему возникла эта проблема и растут ли зарплаты во время войны, в комментарии РБК-Украина рассказали специалисты Work.ua.

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В каких отраслях остро не хватает сотрудников

Краткий ответ – практически у всех, кроме IT. Полномасштабное вторжение оказало значительное влияние на рынок труда в Украине. В марте 2022 года количество вакансий уменьшилось в 10 раз. В то же время конкуренция среди соискателей выросла в 7,5 раз. Рекрутеры получали десятки откликов от кандидатов.

Однако за два года полномасштабной войны рынок труда прошел путь от дефицита работы до дефицита кадров. Среди прочего причиной является неравномерное восстановление рынка труда по географии и отраслям.

Сегодня можем говорить, что по количеству вакансий рынок труда восстановился более чем на 90%. Однако это восстановление неравномерное. Если сравнивать с довоенными показателями, то больше возросло количество вакансий на западе и в центре страны: в Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Винницкой области. Здесь предложений работы больше, чем было до полномасштабного вторжения.

Это среди прочего связано с релокацией бизнеса. Наименьшее восстановление показывают прифронтовые регионы: Харьковская, Запорожская, Николаевская, Херсонская область.

Но сложности с закрытием вакансий и работодатели в прифронтовых регионах, и на западе. В первых дефицит кадров прежде всего связан с тем, что люди были вынуждены переехать в более безопасные регионы или за границу. Для других рекрутинг осложняется большой конкуренцией с работодателями.

Диспропорции наблюдаются и на уровне сфер бизнеса. Труднее всего находить кандидатов на вакансии в категориях "медицина, фармацевтика" и "рабочие специальности, производство". Ведь в рейтинг вакансий с наименьшим количеством отзывов от соискателей регулярно попадают должности врачей (эндоскописта, гастроэнтеролога, эндокринолога, врача УЗИ, педиатра, семейного врача, зубного техника) и рабочие специальности (горняк, жестянщик, порезчик, пилорамщик, тонировщик).

Фото: Труднее всего находить кандидатов на вакансии в категориях "медицина, фармацевтика" и "рабочие специальности, производство" ( Getty Images )

Почему в Украине не хватает квалифицированных специалистов

В Украине сейчас наблюдается не просто дефицит кадров, а дефицит квалифицированных кадров. Ведь даже внутри категорий видим диспропорции, когда работодатели получают десятки отзывов на вакансии, не требующие специального образования, им же трудно подыскивать работников на должности, требующие определенного образования или навыков.

Итак, первая глобальная причина – неравномерное обновление рынка труда . Вторая – это отток обученных кадров с рынка труда. Миллионы украинцев были вынуждены выехать за границу, стать на защиту государства в рядах ВСУ, стали волонтерами и так далее. Фактически они "выпали" с рынка труда.

Более того, не всегда человек, который остается на рынке труда, может найти работу по специальности. Поэтому сложилась уникальная ситуация, когда достаточно высокий уровень безработицы сочетается с дефицитом кадров. Например, человек выехал из оккупированного Мариуполя, где работал на металлургическом заводе. А сейчас живет в небольшом городке, где нет крупных предприятий, однако есть потребность, например, в аграриях. И вот мы имеем соискателя, но нет подходящей ему вакансии.

В ответ на эти вызовы работодатели внедряют учебные программы для студентов, переквалификацию для женщин на позиции, которые ранее стереотипно были мужскими, предлагают искателям дополнительные бенефиты и предпринимают другие действия для преодоления дефицита кадров. Соискатели же овладевают новыми профессиями или повышают квалификацию.

Если говорить о вакансиях, которых сейчас больше всего на рынке труда, то их перечень постоянный: администратор, грузчик, водитель, кассир, кладовщик, повар, менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами, бармен/бариста, продавец-консультант, бухгалтер.

Фото: Работодатели внедряют обучающие программы для студентов, переквалификацию для женщин (Getty Images)

Какая ситуация с зарплатами и где платят больше всего

Сегодня средняя зарплата в Украине составляет 20000 гривен. У самых высоких зарплат, по данным Work.ua, есть специалисты на руководящих должностях, в IT и Силах обороны Украины. Также выше средней зарплаты в категориях:

"Недвижимость";

"Транспорт, автобизнес";

"Продажа, закупка";

"Страхование";

"Строительство, архитектура";

"Маркетинг, реклама, PR";

"Управление персоналом, HR".

Относительно разницы в зарплатах в одной специальности – в каждой профессии есть определенный минимум и максимум, который может зависеть от большого количества объективных и субъективных факторов. К примеру, менеджер продаж в IT может зарабатывать больше менеджера по продажам в интернет-магазине, так как, например, для работы в IT потребуется знание английского языка и больший опыт работы.