Работа в Румынии: какие новые правила следует учитывать украинцам

Срок пребывания в Румынии засчитывается к безвизовым дням

Поскольку Румыния стала членом Шенгенской зоны, то гражданам Украины, которые едут на работу в Румынию по биометрическому паспорту, следует учитывать дни по "безвизу", обращают внимание специалисты платформы EWL. В настоящее время можно работать в Румынии без дополнительных разрешений на работу.

До сих пор украинцы могли посещать страну в рамках безвизового режима с ЕС, но дни пребывания не засчитывались по правилу 90/180. Теперь украинские граждане могут находиться в Румынии более 90 дней только при условии, что они оформят временную защиту или получат вид на жительство.

"Это единственное отличие, которое касается граждан Украины, которые планируют посещать, находиться или работать в Румынии. Румыния остается страной в ЕС, где проще всего легализоваться и трудоустроиться для граждан Украины", – объясняет руководитель международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко.

Фото: Румыния остается страной, где украинцам легко легализоваться (gettyimages.com)

Как остаться в Румынии дольше 90 дней

Чтобы остаться в стране дольше, необходимо получить статус временной защиты, отмечают в компании. Его в Румынии дают гражданам Украины независимо от того, где они находились на момент начала полномасштабной войны. Защиту можно получить, даже если пользовалась убежищем в другой стране ЕС или имели визы или виды на жительство в других европейских странах.

Еще один вариант, как легально оставаться в Румынии тем, кто въехал на условиях безвиза – можно работать на основании биометрии 3 месяца, не получая статус временной защиты. А после этого можно подать документы на вид на жительство.

Фото: Работа на пищевом производстве (gettyimages.com)

В Румынии рекордное трудоустройство украинцев

По состоянию на 24 марта в Румынии находились 78 673 беженца из Украины со статусом временной защиты. В прошлом году страна фиксировала рекордное трудоустройство граждан Украины. С начала полномасштабного вторжения в Румынии было трудоустроено почти 7 тысяч украинских граждан, выехавших в Румынию из-за войны.

По информации президента Торгово-промышленной палаты Румынии (CCIR) Михая Дарабана, после российского вторжения 24 февраля 2022 года на румынский рынок вышли более 775 украинских компаний. Более 300 украинских компаний начали работать в Румынии в 2023 году. Значительная часть из них – это IT-сектор, сфера услуг, строительство, торговля, автомобильные перевозки грузов, консультирование по бизнесу и управлению.