Работа в Одессе и Карпатах: кому готовы платить до 42 тысяч и где зарплаты выросли больше всего

В преддверии летнего сезона в Одессе и Карпатах традиционно растет спрос на работников в сфере торговли, гостинично-ресторанного бизнеса и обслуживания. При этом работодатели повышают зарплаты, а конкуренция за отдельные вакансии остается высокой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.
Главное:
В Одессе больше всего работодатели ищут продавцов, водителей, поваров, грузчиков, разнорабочих, уборщиц, баристов и официантов.
Самые высокие медианные зарплаты предлагают:
За год зарплаты в большинстве популярных профессий выросли. Больше всего - у грузчиков (+29%), поваров (+20%), уборщиц (+18%), продавцов (+16%) и водителей (+13%).
В то же время, количество вакансий в Одессе почти не изменилось по сравнению с прошлым годом, увеличившись лишь на 1%.
Больше всего отзывов среди соискателей работы в Одессе получают вакансии администратора - почти 11 кандидатов на одно объявление.
Также высока конкуренция за вакансии разнорабочего (8 отзывов), бариста (7), уборщицы и охранника (по 6). На вакансию водителя в среднем приходится пять отзывов, повара - три.
В туристических районах Карпат работодатели активно ищут персонал. Наибольшим спросом пользуются продавцы, повара, водители, администраторы, горничные, уборщицы, разнорабочие и грузчики.
Медианные зарплаты составляют:
Количество вакансий в Карпатском регионе за год выросло почти на 13%.
При этом зарплаты выросли не для всех профессий. Больше всего добавили водители (+30%), торговые представители (+25%), продавцы (+23%) и горничные (+15%). В то же время медианный доход грузчиков уменьшился на 25%, а уборщиц - на 28%.
По данным аналитиков, самая большая конкуренция в Карпатах наблюдается за вакансии охранника - в среднем 12 отзывов на одно объявление. Также активно ищут работу горничной (7 отзывов), строителей (6), водителей и официантов (по 5).
Ранее РБК-Украина писало, как изменился рынок труда в прифронтовых регионах Украины. Исследование показало, что работодатели чаще всего ищут продавцов, водителей и разнорабочих, тогда как спрос на офисных и креативных специалистов существенно сократился из-за войны.
Также мы рассказывали о наиболее оплачиваемых востребованных профессиях в Украине в 2026 году. В Государственной службе занятости сообщили, что зарплаты выше средней по стране получают журналисты, инженеры по программному обеспечению и начальники смен в промышленности.