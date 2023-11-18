Работа в Германии: какие вакансии и зарплату предлагают украинским беженцам

Украинцев готовы нанимать со знанием языка на уровне B 1

По данным на июнь 2023 года, в Германии находились около 480 тысяч трудоспособных украинцев, получающих социальную помощь от государства. Доля работающих – уже 19%.

Около 200 тысяч украинцев могут остаться в Германии и пополнить рынок труда, по оценке министра труда Хубертуса Хайля. Поэтому работодатели призвали упростить требования к знанию немецкого языка при приеме на работу. Хотя базовое знание все-таки необходимо.

Минимальный уровень немецкого языка должен быть на уровне B1 для начала трудоустройства, отмечает руководитель пекарни Harry Brot Эдвин Заватски-Лах, уже трудоустроивший нескольких украинских беженцев.

"После этого мы ожидаем, что работник достигнет уровня B2. Это важно, потому что все наши рабочие инструкции на немецком языке и работники должны их понимать", – говорит он.

Фото: Работа в пекарне (gettyimages.com)

Вакансии на ярмарке в городе Бонн – работа на строительстве, гостинице, спа-салоне, на инженерном предприятии и в больнице. Это вполне вероятно, что многим украинским беженцам придется работать не по специальности.

"Мы нуждаемся в квалифицированных работниках в сфере ухода, в частности, за детьми. А также в сфере профессиональных профессий. Мы благодарны, что мы сейчас приняли много беженцев из Украины, которые также имеют хорошую квалификацию. Мы работаем над тем, чтобы можно было привлекать сюда тех специалистов, которые хотели бы остаться", – говорит руководитель Integration Point Bonn Ральф Шефер.

Сколько можно зарабатывать без знания языка

Без знания немецкого языка и опыта украинцы могут трудоустроиться в Германии на производстве или в сфере логистики, в частности, на складах, где чаще всего предлагают работу упаковщиков, ранее в комментарии РБК-Украина рассказывала директор по международному развитию миграционной платформы EWL Михалина Селевич.

"Такая работа не требует знания немецкого языка, поскольку обычно на предприятиях или складах есть люди, которые говорят на украинском и могут быть коммуникаторами между руководством и наемными работниками", – отметила она.

За такую работу можно получить минимальную оплату – 12-13 евро в час до отчислений.

Также есть варианты устроиться на работу с более высокими ставками – например, курьером для почтового оператора – там ставка 16,03 евро в час до отчислений. Вдобавок к зарплате работникам могут начислять компенсацию за инфляцию, которую получают и иностранцы. Для курьера она может составлять до 190 евро в месяц.

Фото: Работа на складе (gettyimages.com)

В зависимости от ожиданий немецких работодателей и языковых навыков внутренних сотрудников их компаний, они открыты для найма работников, говорящих на английском, добавляет специалист.

Какие вакансии предлагают украинцам в Германии

Мы проверили, какие вакансии предлагают украинцам без опыта работы в Германии в ноябре 2023 года.

Мойщик посуды – 2000 евро (изменения по 10 часов при 6-дневной рабочей неделе).

Работник на конную ферму – 1800-2000 евро (оплата 11 евро в час), жилье до 300 евро в месяц. Знание языка – английский на уровне А2.

Сиделка для пожилых людей – 1000-2000 евро (нужен базовый уровень немецкого).

Горничная в отеле – 2200-2400 евро (12 евро в час плюс чаевые). Без опыта и знания языка, смены минимум по 8 часов 5 дней в неделю.

Укладчик интернет-кабеля – от 2000 евро (12 евро в час, 180-220 часов в месяц). Жилье за 200 евро. Требуется минимальное знание немецкого языка.

Работники на склады одежды, игрушек, овощей – 2000 евро (12-13 евро в час до отчислений). Знания языка и опыт не обязательны. Жилье за 350 евро.

Повар в ресторан – 1800-2200 евро (12 евро в час). Знание языка – английский на уровне B1. Жилье за 300 евро в месяц.

Следует отметить, что для украинцев без знания языка и опыта единственный способ получить право на работу в Германии – через получение временной защиты.