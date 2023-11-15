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Работа в Польше: какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам без знания языка

Среда 15 ноября 2023 07:41
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Работа в Польше: какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам без знания языка Фото: Работа за границей (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Польше заполнили пробелы на рынке труда. Польские работодатели пытаются привлечь украинцев повышением ставок и улучшением условий проживания.

Какие вакансии и зарплаты в Польше предлагают украинцам без знания языка, РБК-Украина рассказали в международном агентстве Gremi Personal.

За работников из Украины конкурируют

Украинские беженцы продолжают выезжать из Польши. По данным Евростата, в сентябре из этой страны выехали около 1900 украинцев, в августе – 10 530 человек. Некоторые переезжают в другие страны Европы в поисках работы с более высокой зарплатой.

В связи с оттоком людей польские работодатели требуют у правительства срочно принять поправку о продлении легального пребывания, льготах и работе украинских беженцев в Польше еще на год. Из-за юридической неопределенности в компаниях сложилась напряженная ситуация.

На рынке труда Польши во многих областях не хватает рабочих рук, поэтому работодатели пытаются нанимать иностранцев.

"Польские работодатели очень конкурируют между собой за работников из Украины. В то же время мы заметили, что украинцы становятся более требовательными к поиску работы. Это связано с намерениями украинцев находиться в Польше более продолжительное время", – рассказывает директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Украинцы сейчас ищут в Польше хорошие условия труда в среднем от 6 до 12 месяцев. Хотя до войны многие интересовались сезонными работами.

"Поэтому работодатели пытаются поднимать ставки и улучшать условия проживания, если это предусмотрено контрактом", – отмечает она.

Обычно трудовые мигранты детей с собой в Польшу не берут, а беженцы уже обосновались в стране, поэтому особые жилищные условия в компаниях создают нечасто.

Работа в Польше: какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам без знания языкаФото: Работа на складе (gettyimages.com)

Какие вакансии и зарплаты предлагают без знания языка

Работа в Польше оплачивается почасово, поэтому работники сами выбирают, сколько работать.

"В среднем оплата – от 16 злотых (165 грн) до 30 злотых (275 грн) в час. На низкоквалифицированной работе можно заработать от 700 до 1200 долларов в месяц", – говорит Анна Джоболда.

Среди украинцев популярны такие вакансии: производство мясной и рыбной продукции, работа в отелях и на кухне.

Работа в Польше: какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам без знания языкаФото: Работа на производстве мясной продукции (gettyimages.com)

Также в список вакансий, которые чаще всего выбирают работники без опыта и знания языка, входят следующие:

  • в пекарнях;
  • в заведениях питания;
  • на складах;
  • на производствах замораживания овощей и фруктов;
  • на производствах компонентов электронной техники;
  • на изготовлении строительных материалов.

В частности, есть такие актуальные предложения работы без знания языка: работник на складе одежды в Жешуве – 900-1350 долларов (19 злотых в час), работник на упаковке мясной продукции в Млаве – 900-1500 долларов (19 злотых в час), швея в городе Верушув – 900 долларов (16 злотых в час), рабочий на производство закусок в городе Слупск – от 1010 долларов (18,5 злотых в час).

Напомним, мы писали, что осенью в Польшу стало выезжать больше украинцев. Одна из причин – сезонное трудоустройство к Рождеству и Новому году.

Также мы сообщали, что в Польше стало больше иностранных работников, но предпочтение работодатели отдают украинцам.

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