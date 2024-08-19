Украину нельзя оставлять, когда она готовится к самой сложной зиме, - комиссар ЕС по энергетике

Сегодня необходимы беспрецедентные усилия солидарности и щедрости на фоне украинского энергетического кризиса. Украина не должна оставаться одна, готовясь к тяжелейшей зиме.

Об этом заявила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Симсон обратилась к международному сообществу с призывом активизировать усилия для поддержки Украины перед наступлением зимнего сезона. Она отметила, что украинцев ждет, вероятно, самый тяжелый зимний период на всем континенте со времен Второй мировой войны.

Комиссар предложила шесть ключевых направлений помощи, в том числе восстановление разрушенных объектов энергетики, обеспечение Украины генераторами, развертывание солнечных панелей и усиление пропускной способности энергетических границ.

Также Симсон подробно рассказала, как можно упростить ряд механизмов для того, чтобы Украина вовремя получила необходимую помощь для упрощенного прохода зимнего периода в момент энергетического кризиса. В то же время, она призвала усилить пассивную защиту энергетической инфраструктуры и противовоздушную оборону вокруг критически важных объектов в Украине.

Механизмы помощи

"Правительства и компании могут делать пожертвования в Фонд поддержки энергетики Украины, которым руководит энергетическое сообщество. Это самый быстрый и надежный способ закупки энергетического оборудования для Украины", - отметила комиссар.

Она отметила, что механизм гражданской защиты ЕС может поставлять б/у запасные части и оборудование, которые отвечают потребностям Украины. Банки также могут помочь снизить риски проектов посредством поддержки страхования и гарантий

"Компании могут помочь в обучении рабочих в Украине или установить материалы, такие как фотоэлектрические панели и инверторы, на местах", - сказала Симсон

Она добавила, что граждане также могут помочь с помощью краудфандинга.

"Я призываю всех, кто может помочь Украине до наступления холодного сезона, сделать это. Европейская комиссия поможет вам оказать поддержку", - сказала Симсон.