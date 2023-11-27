Работа во Франции: какие вакансии и зарплату предлагают украинцам без знания языка

Где искать работу украинцам во Франции: полезные ресурсы

Украинцы со временной защитой во Франции автоматически получают право на работу – можно работать по найму или заниматься предпринимательской деятельностью.

Новоприбывшие могут найти всю полезную информацию об обустройстве в стране и варианты поиска работы на странице ukrainefrance.org – включая ссылки на группы для украинцев в Телеграмм более чем в 250 городах и регионах страны.

Найти работу можно на сайте центра занятости pole emploi, в базе которого наибольшее количество вакансий в стране. Там могут предложить курсы французского языка. Также популярные и полезные ресурсы:

Фото: Собеседование на работу (unsplash.com)

При поиске вакансий следует учесть, что зарплату в объявлениях указывают до отчислений (брутто) – на руки (нетто) работник получит примерно на 25% меньше. Минимальная зарплата в час во Франции составляет 11,27 евро (8,92 евро на руки), в месяц при 35-часовой рабочей неделе – 1709,28 евро (1353,07 евро на руки).

Какие вакансии предлагают украинцам без знания языка

Как и в других странах Европы, без знания языка больше всего вакансий есть в сфере обслуживания (горничные в отеле, уборка, помощь на кухне ресторанов) и сезонных работах (например, сбор урожая в садах или работники кемпинга). Согласно данным сайта fr.indeed.com, без знания языка можно устроиться работать на склады (10,98 евро/час), швеей (10,26 евро/час), уборщицей (10,78 евро/час). Также – поваром (месячный заработок 1829 евро), садовником (2045 евро).

Фото: Работа на складе (gettyimages.com)

В то же время, предложения работы украинцам можно найти в группах в Facebook – например, "Украинцы во Франции", "Франция, Париж - работа", "Украинцы во Франции/Работа Франция" и подобных.

Среди предложений работы в соцсетях следующие:

собиратели шампиньонов в городе Пон – без знания языка и опыта. Средняя зарплата – 1800-2200 евро в месяц. За жилье нужно будет заплатить 260 евро в месяц;

парикмахера-колориста и мастера маникюра в салон красоты в центре Канн. Обещают "высокий, стабильный заработок";

домработница в семью – для уборки, стирки, глажки, приготовления обычной еды. Зарплата 1800 евро в месяц;

няня с проживанием в украинскую семью – уход за двумя детьми. Зарплата 2500 евро;

работники на склад овощей – 12,1-13,5 евро/час (2150 евро в месяц).

На сайтах поиска работы также есть немало вакансий без знания французского языка. В частности, на layboard.com можно найти вакансию работника кондитерской фабрики с зарплатой в 2400-2700 евро в зависимости от отработанных часов.

Фото: Работа по уборке (gettyimages.com)

Или – повара в семью с проживанием. За приготовление блюд европейской и украинской кухни 6 дней в неделю предлагается 1600-2000 евро в месяц.

На сайте eurabota.ua есть вакансии на складе детского питания в Париже (с зарплатой 2100-2300 евро в месяц) и упаковщика в цех одежды – с зарплатой 2000-2400 евро.