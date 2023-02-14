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Делают это для своей выгоды. В ГУР рассказали о сотрудничестве с приближенными к Путину

Фото: в ГУР рассказали о сотрудничестве с приближенными к Путину (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинская разведка сотрудничает с человеком, приближенным к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Андрея Черняка в интервью греческому изданию Iefimerida.

Он рассказал, что ГУР имеет контакты с различными информаторами со стороны России. Среди них есть также представители среди высших эшелонов Кремля. По его словам, Украина смогла найти механизмы сотрудничества с близкими к Путину людьми.

"Это люди вне всякого подозрения, известные как сторонники "великой России". В окружении Путина довольно много людей, которые не поддерживают его политику в отношении Украины. Короче говоря, он против именно этой войны. Однако вряд ли есть такие, кто делает это из-за дружеских чувств к Украине или из-за того, что ненавидит войну", - сказал Черняк.

Он также подчеркнул, что большинство информаторов сотрудничают с Украиной для своей выгоды и отстаивают личный интерес.

"Кто-то - чтобы спасти ему жизнь, кто-то - потому что он теряет деньги. После вторжения в Украину несколько человек стали очень быстро терять деньги и влияние. Им это не нравится", - отметил представитель ГУР.

Черняк рассказал, что информаторы могут свергнуть Путина только в случае его достаточного ослабления, но сейчас они не готовы к этому.

"Если он потеряет власть, они его уничтожат", - резюмировал он.

Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов не исключил, что после войны Россия может развалиться на несколько субъектов.

Как считают в Офисе украинского президента, процесс распада путинского режима начнется после двух-четырех серьезных поражений в войне.

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