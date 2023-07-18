Делают выводы из войны в Украине. В Британии увеличат расходы на армию и боеприпасы

Как заявили в Минобороны Великобритании, средства будут инвестированы в армейские запасы и боеприпасы "для повышения боеготовности". Это связано с сделанными выводами о войне в Украине.

Кроме этого, в стране планируется создать "глобальные силы реагирования", которые объединят военнослужащих и будут опираться на "возможности из всех сфер". В Министерстве считают, что Россия представляет угрозу европейской безопасности.

"Мы должны адаптироваться и модернизироваться, чтобы ответить на угрозы, с которыми мы сталкиваемся, учитывая уроки непровоцированного вторжения президента Путина в Украину", – заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

Отставка Уоллеса

Издание The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщало, что Уоллес может уйти с поста уже этой осенью.

Позже сам Воллес подтвердил, что уйдет с поста министра обороны Великобритании. Он добавил, что не будет выставлять свою кандидатуру на следующих всеобщих выборах.

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