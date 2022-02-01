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Роберто Карлос підписав контракт на один матч з англійським клубом

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Великобританія, Вівторок 01 лютого 2022 16:36
Роберто Карлос підписав контракт на один матч з англійським клубом Фото: Роберто Карлос (twitter.com/BITBUnited)
Автор: Андрій Вирва

Легендарний бразильський захисник Роберто Карлос підписав контракт на один матч з англійською аматорською командою "Булл ін Барн Юнайтед".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на BBC.

Трансфер Роберто Карлоса обійшовся аматорському клубу лише в п’ять фунтів. "Булл ін Барн Юнайтед" переміг у конкурсі "Трансфер мрії", який проводить eBay.

Умови конкурсу дуже прості, клуби платять по п’ять фунтів за участь і команда, яка перемагає в лотереї, отримує професійного футболіста на один матч. Підписанням контракту з гравцем займається eBay.

Бразилець зіграє матч за команду "Булл ін Барн Юнайтед" в Пивній лізі Англії. Це змагання між командами, які спонсоруються місцевими пабами та барами.

Всі гроші, які будуть зароблені на продажу квитків на матчі за участю зірок, будуть передані благодійній організації "Football Beyond Borders". Благодійна організація заснована у 2013 році та покликана змінити життя підлітків, які захоплюються футболом, але не можуть реалізувати свій потенціал.

Хто такий Роберто Карлос

48-річний колишній бразильський футболіст, який грав на позиції лівого захисника.

Під час футбольної кар’єри грав за "Інтер", "Реал", "Фенербахче" та інші клуби.

Зокрема з мадридським клубом Роберто Карлос тричі вигравав Лігу чемпіонів.

За збірну Бразилії провів 125 матчів, у яких забив 11 голів. В 2002 році разом зі збірною став Чемпіоном світу.

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик зіграє за ФК "Полісся" Житомир на турнірі "Winter Cup".

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