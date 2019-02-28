Роббен може зіграти в матчі-відповіді Ліги чемпіонів "Баварія" - "Ліверпуль"

35-річний голландець все ближче до повернення в стрій

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен, не выходивший на поле с 27 ноября 2018 года, начал тренировки с мячом. Как сообщает Bild, через неделю голландский футболист сможет вернуться в общую группу.

Это значит, есть вероятность того, что он сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

Травма бедра - не единственная причина, по которой голландец долго не мог вернуться в строй. У Роббена была выявлена зубная инфекция, которая способствовала появлению других проблем со здоровьем.

В нынешнем сезоне Роббен провел 15 матчей за мюнхенский клуб, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. В первой встрече между "Ливерпулем" и "Баварией" была зафиксирована нулевая ничья.

Напомним, Арьен Роббен и француз Франк Рибери покинут немецкий футбольный клуб "Бавария" по окончании сезона.