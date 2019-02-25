Два провідних футболіста "Баварії" покинуть клуб після закінчення сезону

На їх честь буде організований прощальний матч

Голландец Арьен Роббен и француз Франк Рибери покинут немецкий футбольный клуб "Бавария" по окончании сезона. Об этом сообщает Sport1.de.

Обоим футболистам по 35 лет, их контракты с мюнхенским клубом истекают по окончании сезона. В честь игроков будет организован прощальный матч.

"Мы планируем устроить им прощальный матч. Рибери не хочет признавать такого решения, потому что рассчитывал выступать за "Баварию", пока он в состоянии бегать. Но он непременно будет жить в Мюнхене, и мы найдем ему работу, которая будет достойна его заслуг", - цитирует издание президента "Баварии" Ули Хенесса.

Рибери перешел в "Баварию" летом 2007 года из французского "Марселя", за мюнхенский клуб 35-летний хавбек сыграл 414 матчей и забил 122 гола.

Роббен стал игроком "Баварии" летом 2009 года, куда 35-летний полузащитник перешел из мадридского "Реала". В составе мюнхенцев Роббен провел 305 игр и забил 98 мячей.

"Бавария" после 23 тура чемпионата Германии занимает в турнирной таблице второе место с 51 очком.