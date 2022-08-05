У Зеленського розповіли, що чекає Україну у разі "заморозки" війни

У випадку заморожування війни в Україні, країна перетвориться на нову КНДР з мільйонами заручників. Щоб цього не трапилось, Україні потрібна зброя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

На його думку, "заморозити" війну - це отримати "нову КНДР з мільйонами заручників".

"Як виглядає ru-окупація півдня України? Фільтраційні концтабори. Масові арешти й тортури. Обмежена видача продуктів. Тотальний контроль. Жодних прав і свобод", - каже він.

Раніше Подоляк заявляв, що війна, яку розв'язала Росія, повинна закінчитися на умовах України. В інших випадках конфлікт буде тривати постійно.

Також він попереджав, що у війні Росії проти України починається певний переломний момент, оскільки українські сили б'ють по російських тилах.

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