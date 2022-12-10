В СНБО опровергли фейк об ухудшении качества водопроводной воды в Украине

Вражеские Telegram-каналы распространяют информацию о якобы падении качества водопроводной воды в Украине, пользование которой может привести к эпидемиям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.
"Это сознательная дезинформация кремля, который, распространяя подобные фейки, пытается спровоцировать панику среди населения и посеять уныние в способности властей обеспечить население качественной питьевой водой", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что на самом деле проведенные Минздравом за 9 месяцев текущего года почти 400 тысяч исследований питьевой воды централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям и 670 тысяч по санитарно-химическим показателям не выявили никаких отклонений от санитарных норм.
Отмечено, что областными центрами контроля и профилактики болезней Минздрава Украины за текущий год не зафиксирована ни одна вспышка, связанная с употреблением водопроводной воды, о чем ведомство сообщило 9 декабря на своем сайте.
В ведомстве подчеркнули, что жители могут без риска пользоваться централизованным водоснабжением, в том числе и на деоккупированных территориях.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что "Укрэнерго" опровергло фейки о том, что Украина якобы "экспортирует" электроэнергию в Венгрию и из-за этого есть дефицит.
Также ранее мы писали, что россияне распространяют фейки о том, что Украина якобы назначает денежное вознаграждение за уничтожение солдат РФ.
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