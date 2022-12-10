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В СНБО опровергли фейк об ухудшении качества водопроводной воды в Украине

Фото: в СНБО опровергли фейк об ухудшении качества водопроводной воды в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Вражеские Telegram-каналы распространяют информацию о якобы падении качества водопроводной воды в Украине, пользование которой может привести к эпидемиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

"Это сознательная дезинформация кремля, который, распространяя подобные фейки, пытается спровоцировать панику среди населения и посеять уныние в способности властей обеспечить население качественной питьевой водой", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что на самом деле проведенные Минздравом за 9 месяцев текущего года почти 400 тысяч исследований питьевой воды централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям и 670 тысяч по санитарно-химическим показателям не выявили никаких отклонений от санитарных норм.

Отмечено, что областными центрами контроля и профилактики болезней Минздрава Украины за текущий год не зафиксирована ни одна вспышка, связанная с употреблением водопроводной воды, о чем ведомство сообщило 9 декабря на своем сайте.

В ведомстве подчеркнули, что жители могут без риска пользоваться централизованным водоснабжением, в том числе и на деоккупированных территориях.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что "Укрэнерго" опровергло фейки о том, что Украина якобы "экспортирует" электроэнергию в Венгрию и из-за этого есть дефицит.

Также ранее мы писали, что россияне распространяют фейки о том, что Украина якобы назначает денежное вознаграждение за уничтожение солдат РФ.

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