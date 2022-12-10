В СНБО опровергли фейк об ухудшении качества водопроводной воды в Украине

"Это сознательная дезинформация кремля, который, распространяя подобные фейки, пытается спровоцировать панику среди населения и посеять уныние в способности властей обеспечить население качественной питьевой водой", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что на самом деле проведенные Минздравом за 9 месяцев текущего года почти 400 тысяч исследований питьевой воды централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям и 670 тысяч по санитарно-химическим показателям не выявили никаких отклонений от санитарных норм.

Отмечено, что областными центрами контроля и профилактики болезней Минздрава Украины за текущий год не зафиксирована ни одна вспышка, связанная с употреблением водопроводной воды, о чем ведомство сообщило 9 декабря на своем сайте.

В ведомстве подчеркнули, что жители могут без риска пользоваться централизованным водоснабжением, в том числе и на деоккупированных территориях.