Продажа электроэнергии запрещена. "Укрэнерго" опровергло фейки и поставило точку
Информация о том, что Украина якобы "экспортирует" электроэнергию фейковая. Такие заявления являются результатом российской информационно-психологической операции (ИПСО).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого во время брифинга.
"Вижу в сети очень много фейков о том, что Украина якобы "экспортирует" электроэнергию в Венгрию и из-за этого есть дефицит. Хочу поставить точку в этой дискуссии. Украина не экспортирует электроэнергию с 11 октября и точка", - заявил Кудрицкий.
Он акцентировал, что экспорт украинской электроэнергии запрещен и он даже физически не может происходить.
"Мы даже не распределяем доступ к межгосударственным линиям электропередач на экспорт. И это первый тезис. Во вторых, некоторые люди апеллируют к сайту ENTSO-E, где видят технические перетоки и очень часто путают их с коммерческим экспортом, не понимая, очевидно, сути того, как работает соединенная энергосистема", - обратил внимание Кудрицкий.
Внимание! На слайде описано то, что такое технические перетоки и при чем здесь Украина.
По сути, электроэнергия "путешествует" в объединенной украинско-европейской системе для того, чтобы обеспечивалась стабильность в энергосистеме.
"Поэтому Украина в результате этих технических перетоков соседним государствам ничего не передает. В украинской энергосистеме из-за этого меньше электроэнергии не становится, она потребляется только в нашей стране", - отметил Кудрицкий.
Он сказал, что важно подчеркнуть, потому что среди ограничения потребления есть недовольство, в том числе среди населения.
"Когда разгоняются эти фейки мы считаем, что это российское ИПСО, потому что если об этом говорят энергетики, они знают картину и понимают всю ситуацию. На том же сайте ENTSO-E можно убедиться. Но зайдя на другую вкладку - коммерческий экспорт и увидеть, что он каждый день и час составляет 0 мегаватт.
Кудрицкий подчеркнул, сейчас речь идет только об импорте, чтобы снизить дефицит.
"Эти нарративы призваны отвлечь от одного фактора, якобы в Украине дефицит электроэнергии не из-за массированных ракетных атак россиян, а из-за так называемого "экспорта", - подытожил он.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что экспорт украинской электроэнергии был остановлен еще 11 октября.
Впрочем, в СМИ и социальных сетях распространяется фейковая информация о том, что Украина якобы экспортирует избыточную электроэнергию в страны Евросоюза.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.