RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СНБО рассмотрит санкции против силовиков и представителей ИТ-сектора России

Фото: СНБО рассмотрит санкции против силовиков и представителей ИТ-сектора России (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Межведомственная рабочая группа по реализации санкционной политики рекомендовала СНБО рассмотреть санкции против представителей силовых органов России и представителей ИТ-сектора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Как пояснила первая вице-премьер-министр - министерша экономики Украины Юлия Свириденко, Межведомственная рабочая группа рекомендовала ввести санкции против 1300 силовиков России, в частности ФСБ, Службы внешней разведки, Нацгвардии, МВД и судебной власти.

"Также рекомендовано направить в СНБО предложения санкций против более 500 юридических и физических лиц ИТ-сферы России. Это производители программного обеспечения или оборудования, компании и лица, связанные с соцсетями, разными платформами, которые режим Путина (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) использует для пропаганды и тому подобное", - отметила Юлия Свириденко.

Межведомственная рабочая группа рассмотрела вопрос об усилении эффекта санкционного давления, в частности:

  • отражение странами-партнерами санкций, принятых ранее Украиной;
  • невозможность получения российской федерацией и республикой в Беларуси товаров критического импорта. В первую очередь - товаров и комплектующих, которые используются для производства вооружения и военной техники.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия планирует обойти нефтяное эмбарго Европейского союза благодаря увеличению экспорта сырой нефти.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеСНБО