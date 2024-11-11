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В СНБО предупредили о попытках россиян создать "максимальный хаос" с вбросами

Киев, Понедельник 11 ноября 2024 16:24
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В СНБО предупредили о попытках россиян создать "максимальный хаос" с вбросами Иллюстративное фото: в СНБО предупредили о попытках россиян создать "максимальный хаос" с вбросами (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне сейчас пытаются создать "максимальный хаос" с вбросами. Фейки они распространяют через соцсеть X и западные СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

"Россияне сейчас постараются создать максимальный хаос с вбросами в западные медиа и через Х", - отметил Коваленко.

Он уточнил, что за вбросы отвечает Служба внешней разведки РФ.

Фейки об Украине

Напомним, недавно в соцсетях начали распространять фейк о том, что Илон Маск, который является сторонником Дональда Трампа, якобы написал у себя в Twitter о "последнем долларе для президента Украины Владимира Зеленского" от США.

Коваленко, реагируя на такой вброс, отмечал, что такого поста Маска не существует и призвал не постить ерунду.

Также вчера, 10 ноября, The Wall Street Journal написало, что Дональд Трамп, который победил на выборах в США, провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Их разговор, по информации издания, касался скорейшего разрешения войны России против Украины.

Уже сегодня, 11 ноября, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверял, что такого разговора якобы не было и никаких конкретных планов о контактах нет.

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