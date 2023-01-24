СНБО поручило СБУ проверить Минрегион и ОВА на законность внесения граждан в систему "Путь"

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины проверить Министерство развития общин и областные военные администрации насчет законности предоставления гражданам права выезда за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно приказу, проверка будет касаться законности решений о предоставлении разрешений на пересечение границы гражданам Украины, а также законности и обоснованности внесения соответствующих сведений в информационную систему "Путь".

Отметим, что с помощью этой системы водители, перевозящие гуманитарную помощь и важный медицинский груз, могут получить разрешение на выезд за границу.