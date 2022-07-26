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Ярмоленко обрав культовий номер і дебютував за "Аль-Айн"

Фото: Андрій Ярмоленко (в центрі) з українською громадою у Німеччині (facebook.com/alainfcae)
Автор: Антон Федорців

Вперше в складі еміратського "Аль-Айна" на полі з'явився лідер збірної України Андрій Ярмоленко та "засвітив" свій номер у новій команді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

Вінгер виступатиме в ОАЕ під 10-м номером. Українець носив "десятку" в період виступів за київське "Динамо" в 2013-2018 рр. Натомість у "Вест Хемі" та збірній України грав під 7-м.

Напередодні Ярмоленко також і дебютував у складі "Аль-Айна". Український новачок команди Сергія Реброва з'явився у другому таймі контрольного поєдинку проти німецького "Ганкофен-Гайлінга".

Коли Ярмоленко вийшов на поле, то еміратський гранд вів у рахунку завдяки голу Рахімі на 33-й хвилині. Зрештою, цей м'яч залишився єдиним у спарингу "Аль-Айна" в Німеччині.

32-річний вінгер перебрався в чемпіонат ОАЕ в середині липня. Із "Аль-Айном" Ярмоленко підписав 1-річний контракт і дістався еміратцям безкоштовно, оскільки мав статус вільного агента.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

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Ярмоленко