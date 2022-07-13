Ярмоленко приєднався до "Аль-Айна" Реброва

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу .

32-річний вінгер перебрався в чемпіонат ОАЕ. Там він знову працюватиме під керівництвом Сергія Реброва.

Ярмоленко підписав із "Аль-Айном" 1-річний контракт. Дістався еміратському гранду українець безкоштовно. Із 1 липня він перебував у статусі вільного агента після чотирьох сезонів у "Вест Хемі" (83 матчі в усіх турнірах, 12 м'ячів, 7 асистів). Ще один сезон перед тим вінгер відіграв за дортмундську "Боруссію".

У 2007-2018 рр. Андрій Ярмоленко захищав кольори "Динамо". За цей час він провів 340 поєдинків загалом, у яких забив 137 голів і віддав 90 результативних передач. Із "біло-синіми" українець став 3-разовим чемпіоном України, здобув 2 Кубки та 3 Суперкубки України.

Ярмоленко міг повернутися в "Динамо", але сторони не погодили умови контракту. Під орудою Реброва, який привів "Аль-Айн" до чемпіонства в сезоні 2021/22, вінгер грав у складі "Динамо".