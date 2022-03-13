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Ярмоленко шедевральним голом відзначив повернення на поле в АПЛ і не зміг стримати сліз

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Лондон, Неділя 13 березня 2022 18:57
Ярмоленко шедевральним голом відзначив повернення на поле в АПЛ і не зміг стримати сліз Фото: Андрій Ярмоленко (twitter.com/premierleague)
Автор: Антон Федорців

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко важко переживає події на батьківщині, але професіонально підходить до справи. Українець забив "Астон Віллі" та, вочевидь, присвятив гол співвітчизникам.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результат поєдинку АПЛ.

Ярмоленко став джокером лондонців. Вінгер з'явився на полі на 52-й хвилині та витратив усього 18 хвилин, щоб відкрити рахунок.

На 70-й українець у штрафному майданчику прийняв передачу від Бенрахма, підробив м'яч і розкішним ударом з льоту поклав м'яч у дальній кут. Після цього Ярмоленко не зміг стримати сліз.

До кінця поєдинку команди обмінялися забитими м'ячами. За "Вест Хем" забив Форналс, а в складі бірмінгемців гол оформив Ремзі.

До слова, напередодні Кріштіану Роналду побив світовий рекорд за голами на офіційному рівні.

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