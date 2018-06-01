Ярмоленко і Коноплянка потрапили в рейтинг промахів Бундесліги

Українські вінгери виявилися у невтішному списку
Бундесліга підготувала рейтинг головних промахів минулого розіграшу чемпіонату Німеччини. Про це повідомляє прес-служба турніру на офіційному YouTube-каналі.
У топ-10 промахів сезону 2017/18 виявилися і українські футболісти - півзахисник дортмундської "Боруссії" Андрій Ярмоленко та хавбек "Шальке" Євген Коноплянка, які в забійних ситуаціях пробивали повз ворота.
У списку Ярмоленко опинився через не реалізований стовідсотковий момент в поєдинку проти "Ганновера" (7 місце), а Коноплянка не влучив по порожніх воротах у матчі проти "Штутгарта" (9 рядок).
Перше місце дісталося нападаючому "Ганновера" Мартіну Харніка.