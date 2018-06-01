Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Ярмоленко і Коноплянка потрапили в рейтинг промахів Бундесліги

НовиниСпорт    01.06.2018 - 09:33
Фото: Коноплянка і Ярмоленко (ФФУ)
Фото: Коноплянка і Ярмоленко (ФФУ)

Українські вінгери виявилися у невтішному списку

Бундесліга підготувала рейтинг головних промахів минулого розіграшу чемпіонату Німеччини. Про це повідомляє прес-служба турніру на офіційному YouTube-каналі.

У топ-10 промахів сезону 2017/18 виявилися і українські футболісти - півзахисник дортмундської "Боруссії" Андрій Ярмоленко та хавбек "Шальке" Євген Коноплянка, які в забійних ситуаціях пробивали повз ворота.

 

У списку Ярмоленко опинився через не реалізований стовідсотковий момент в поєдинку проти "Ганновера" (7 місце), а Коноплянка не влучив по порожніх воротах у матчі проти "Штутгарта" (9 рядок).

Перше місце дісталося нападаючому "Ганновера" Мартіну Харніка.

"Шальке" підписав потенційного конкурента Коноплянки "Боруссія" підписала футболіста на позицію Ярмоленка
Теги публікації: Ярмоленко, Боруссия, Коноплянка, чемпионат Германии, Шальке  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Бабченко живий: реакція соцмереж на блискучу спецоперацію силовиків
"Останній випадок був кричущим": в Єгипті розповіли про різницю між українськими та російськими туристами
"Бийте хо*лов": у київській маршрутці помітили сепаратиста
У центрі Києва осквернили банер з обличчям Степана Бандери (фото)
On Top