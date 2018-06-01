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Ярмоленко и Коноплянка попали в рейтинг промахов Бундеслиги

НовостиСпорт    01.06.2018 - 09:33
Фото: Коноплянка и Ярмоленко (ФФУ)
Фото: Коноплянка и Ярмоленко (ФФУ)

Украинские вингеры оказались в неутешительном списке

Бундеслига подготовила рейтинг главных промахов прошедшего розыгрыша чемпионата Германии. Об этом сообщает пресс-служба турнира на официальном YouTube-канале. 

В топ-10 промахов сезона 2017/18 оказались и украинские футболисты - полузащитник дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко и хавбек "Шальке" Евгений Коноплянка, которые в убойных ситуациях пробивали мимо ворот.

 

В списке Ярмоленко оказался из-за не реализованного стопроцентного момента в поединке против "Ганновера" (7 место), а Коноплянки не попал по пустым воротам в матче против "Штутгарта" (9 строчка).

Первое место досталось нападающему "Ганновера" Мартину Харнику.

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Теги публикации: Ярмоленко, Боруссия, Коноплянка, чемпионат Германии, Шальке  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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