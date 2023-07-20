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С разницей в несколько дней. США готовят новый пакет военной помощи Украине

Фото: США готовят новый пакет военной помощи Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты намерены объявить о новом пакете военной помощи для Украины вслед сообщением о передаче вооружения и техники на сумму 1,3 млрд долларов, о которой было объявлено в среду, 19 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным источников в Белом доме, пакет военной помощи на 400 млн долларов поможет развить контрнаступление Украины.

Как сообщает CNN, ссылаясь на двух анонимных чиновников, во второй пакет помощи за несколько дней войдут:

  • ракеты для зенитных комплексов NASAMS и Patriot;
  • ракеты для HIMARS;
  • ракеты для противотанковых комплексов Javelin и TOW;
  • артиллерийские снаряды.

Источники в Пентагоне также подтвердили, что содержание нового пакета военной помощи еще до конца не согласовано и уточняется, но объявить о нем могут уже до конца текущей недели.

Передача военной помощи от США Украине

Соединенные Штаты с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывают Украине разностороннюю помощь.

Так, вчера стало известно, что США предоставят Украине новое вооружение стоимостью 1,3 млрд долларов в рамках пакета военной помощи. В частности, предусмотрены поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS.

В предыдущий пакет военной помощи от США также вошли кассетные снаряды, о предоставлении которых Украина просила несколько месяцев назад. Их уже доставили на территорию нашей страны.

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