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Резко забыл? Путин начал тотально игнорировать бои в Курской области, - СМИ

Пятница 31 января 2025 16:59
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Резко забыл? Путин начал тотально игнорировать бои в Курской области, - СМИ Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин фактически перестал говорить о боевых действиях в Курской области. Это происходит на фоне замедления продвижения войск РФ в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Агентство.Новости" в Telegram.

По данным издания, Путин в январе в своих выступлениях упомянул Курскую область только один раз. Он сделал это в поздравлении работникам прокуратуры, в котором призвал правоохранителей "уделить особое внимание решению проблем граждан на Донбассе и в Курской области".

"Агентство.Новости" утверждает, что диктатор впервые с начала операции ВСУ в Курской области почти не говорил публично о событиях в регионе.

При этом больше всего глава Кремля говорил о событиях в Курской области в августе, когда украинские воины прорвали границу, а также в декабре, когда он подводил итоги года.

Примечательно, что такое игнорирование событий в Курской области прослеживается именно в январе, когда продвижение войск РФ в регионе серьезно замедлилось. В частности, общая площадь боевых действий сократилась на 33,4 квадратных километра. Согласно данным DeepState, ВСУ продолжают контролировать 439,5 квадратных километров российской территории, а еще 187 квадратных километров - в "серой зоне".

Издание обратило внимание, что теперь Путин вместо Курской области чаще говорит на другие темы. В частности, он в январе уже дважды упоминал нового президента США Дональда Трампа.

Бои в Курской области

Напомним, в январе северокорейские солдаты, которых прислали в Курскую область на помощь россиянам, потерпели провал. У них нет опыта для противодействия дронам и артиллерии.

При этом, по данным The New York Times, северокорейских военных вывели с фронта после того, как они понесли большие потери.

Анонимные источники издания рассказали, что солдат КНДР не видели на фронте в Курской области уже около двух недель.

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