Риск обнуления производства и потеря миллиардов: Украине нужен Фонд восстановления ГМК

Удары, логистика и торговое давление

По его словам, отрасль оказалась в условиях "идеального шторма": российские удары по предприятиям, энергетический кризис, дорогостоящая логистика, блокада портов и торговое давление на внешних рынках наложились одновременно. В августе Украина выплавила всего 277 тыс. тонн стали, что на 57,3% меньше, чем годом ранее. А уже в октябре существует риск падения до нуля.

Ситуация с экспортом также резко ухудшилась. За восемь месяцев поставки железной руды сократились на 27% год к году, длинного проката – на 45,8%. В августе экспорт полуфабрикатов упал на 76% в месяц, а экспорт чугуна фактически остановился.

Это создает риски не только самой отрасли, но и валютной стабильности страны, ведь ГМК остается одним из крупнейших источников валютной выручки и обеспечивает более 70 тыс. прямых рабочих мест и около 250 тыс. в смежных секторах.

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Бюджет также теряет

Теряет и бюджет. За первое полугодие 2026 года Метинвест уплатил 8,5 млрд грн налогов, ArcelorMittal Кривой Рог за 2025 год уплатил 8,5 млрд грн, а "Интерпайп" только за первый квартал 2026 года – 1,2 млрд грн. Всего в прошлом году предприятия ГМК уплатили в бюджеты всех уровней около 1 млрд долларов налогов.

Главная же проблема сейчас – физическое восстановление заводов после российских ударов, говорит эксперт. Ведь никто в мире не учился тому, как восстанавливать металлургические гиганты после ракетных ударов.

Для этого предприятиям необходимо проводить технический аудит, разбирать завалы, заказывать уникальное оборудование и переустанавливать его. Для этого нужны большие средства, которых после нескольких лет войны у компаний практически не осталось.

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Почему нужен Фонд восстановления

Именно поэтому одним из ключевых решений Зинченко называет создание Специального фонда восстановления стальной отрасли – по аналогии с фондами поддержки украинской энергетики.

Такой фонд мог бы аккумулировать гранты, льготные кредиты и средства международных финансовых организаций для восстановления критического оборудования и запуска производства, ведь самостоятельно ни бизнес, ни государство не смогут профинансировать возобновление крупных металлургических предприятий в нынешних условиях.

Что поможет, кроме Фонда

Кроме фонда, для восстановления необходимо еще несколько системных решений. Прежде всего - приоритетный доступ предприятий в прифронтовых регионах к локомотивной тяге "Укрзализныци" в радиусе до 150 км от фронта, смягчение норматива обязательного импорта 80% электроэнергии для промышленности, жесткие пошлины на экспорт лома, чтобы сохранить сырье внутри страны, а также за защиту сырья внутри страны.

Впрочем, даже внутренних решений будет недостаточно: по словам Зинченко, восстановление отрасли во многом зависит от поддержки международных партнеров. Среди ключевых условий – восстановление безопасной работы черноморских портов, пересмотр торговых ограничений ЕС и смягчение режима СВАМ.

"Если эти условия будут выполнены, техническое восстановление и вывод мощностей "Интерпайпа", "Запорожстали", "Каметстали" или "АрселорМиттал" до базовых параметров может теоретически занять от 3 до 6 месяцев, а полное полноценное восстановление – от 1 до 2 лет", - резюм.