В Риге решили демонтировать памятник Пушкину до 9 мая

"Дни Пушкина в парке Кронвальда сочтены. По инициативе Kods Rīgai (партия "Код Риги, - ред.) коалиция Рижской думы договорилась, что эта незаконно установленная достопримечательность должна исчезнуть из городской среды Риги, и это должно произойти оперативно", - написала Озола.

Как сообщает Delfi, блок депутатов "Код Риги" выступил за снос памятника до 4 мая, чтобы "исключить любую возможность использования его для празднования 9 мая и "остановить раскол общества и дальнейшее обострение этого вопроса".

По словам депутатов, посольство России использует памятник Пушкину как инструмент мягкой силы и пропаганды, поскольку поэт в своих произведениях прославлял и поддерживал российские власти.

Отмечено, что памятник установлен незаконно и специальных разрешений для его сноса не требуется.