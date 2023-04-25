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В Риге решили демонтировать памятник Пушкину до 9 мая

Фото: памятник российскому поэту Александру Пушкину в Риге (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Правящая коалиция Рижской думы приняла решение снести памятник российскому поэту Александру Пушкину в Риге, чтобы не допустить собрания возле него жителей на 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi и Facebook вицемера Риги Линды Озолы.

"Дни Пушкина в парке Кронвальда сочтены. По инициативе Kods Rīgai (партия "Код Риги, - ред.) коалиция Рижской думы договорилась, что эта незаконно установленная достопримечательность должна исчезнуть из городской среды Риги, и это должно произойти оперативно", - написала Озола.

Как сообщает Delfi, блок депутатов "Код Риги" выступил за снос памятника до 4 мая, чтобы "исключить любую возможность использования его для празднования 9 мая и "остановить раскол общества и дальнейшее обострение этого вопроса".

По словам депутатов, посольство России использует памятник Пушкину как инструмент мягкой силы и пропаганды, поскольку поэт в своих произведениях прославлял и поддерживал российские власти.

Отмечено, что памятник установлен незаконно и специальных разрешений для его сноса не требуется.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Сейм Латвии в двух чтениях принял закон "О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая". Теперь в этот день в стране запрещены какие-либо публичные мероприятия, кроме связанных с Днем Европы.

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