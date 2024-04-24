В Риге местные власти призывают готовить бомбоубежища

По данным латвийского портала LSM, 27 апреля состоится пресс-конференция с участием мэра Риги в средней школе, где расположен один из подвалов, которые планирует упорядочить муниципалитет.

Ожидается, что после проведенных работ представители самоуправления предоставят наглядные рекомендации, как правильно приспособить помещение для создания укрытий.

"Самоуправление просит жителей очищать подвалы и подземные этажи от мусора, обломков, опасных веществ, конструкций и предметов с острыми краями, которые могут представлять дополнительную опасность для людей. При этом уборка подвалов должна быть согласована с управленцами домов, чтобы обеспечить сбор вывезенного мусора". - говорится в сообщении.