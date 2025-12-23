RU

Общество Образование Деньги Изменения

Рождественские метели и гололедица: водителей Днепропетровской области предупредили об опасности

В Днепропетровской области ожидается ухудшение погодных условий (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

С завтрашнего дня, 24 декабря, в Днепропетровской области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют снижение температуры, а в конце недели - снег и осложнения на дорогах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение и.о. главы Днепропетровской областной администрации Владислава Гайваненко в Telegram.

Какой будет температура

По данным Регионального центра по гидрометеорологии, в ночные часы температура воздуха будет снижаться до 3-8 градусов мороза, днем ожидается от 0 до -5 градусов.

Рождественские морозы

Холоднее всего будет 25 декабря. В ночь на Рождество синоптики прогнозируют 8-12 градусов мороза. Днем температура также будет оставаться ниже нуля.

Снег и гололедица

Ближе к концу недели в области возможны осадки в виде снега и мокрого снега. Также прогнозируют гололед, метели и порывы ветра, что может осложнить движение транспорта.

В чем причина похолодания

Ухудшение погоды связано с перемещением циклона с северо-запада Европы, который принесет холодный воздух на территорию области.

Предупреждение для водителей и пешеходов

В связи с ухудшением погодных условий жителей региона призывают быть максимально осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности и учитывать возможные осложнения движения.

Читайте также о том, что в Украине 23 декабря ожидается преимущественно прохладная и облачная погода. Местами - с небольшими осадками. Однако уже вскоре может прийти похолодание.

Ранее мы писали о том, что в Укргидрометцентре рассказали, какой может быть нынешняя зима в Украине.

Погода в УкраинеДнепропетровская областьВодители