Рождественские метели и гололедица: водителей Днепропетровской области предупредили об опасности

Какой будет температура

По данным Регионального центра по гидрометеорологии, в ночные часы температура воздуха будет снижаться до 3-8 градусов мороза, днем ожидается от 0 до -5 градусов.

Рождественские морозы

Холоднее всего будет 25 декабря. В ночь на Рождество синоптики прогнозируют 8-12 градусов мороза. Днем температура также будет оставаться ниже нуля.

Снег и гололедица

Ближе к концу недели в области возможны осадки в виде снега и мокрого снега. Также прогнозируют гололед, метели и порывы ветра, что может осложнить движение транспорта.

В чем причина похолодания

Ухудшение погоды связано с перемещением циклона с северо-запада Европы, который принесет холодный воздух на территорию области.

Предупреждение для водителей и пешеходов

В связи с ухудшением погодных условий жителей региона призывают быть максимально осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности и учитывать возможные осложнения движения.