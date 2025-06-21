Рождество Иоанна Крестителя: что большой грех делать в этот день, какую молитву надо читать

Как возник праздник

Праздник Рождества Иоанна Крестителя занимает особое место в христианской традиции, ведь именно он стал Предтечей Иисуса Христа - тем, кто подготовил человечество к приходу Спасителя.

В церковном календаре это событие имеет глубокое духовное значение и отмечается еще с III века. Уже в IV веке о нем проповедовали такие великие святые, как Иоанн Златоуст, Амвросий и Августин. Впоследствии традиция празднования распространилась по всему христианскому миру, включая Северную Африку.

Святой Иоанн был рожден в семье праведных Захарии и Елизаветы, которые долго молили Бога о ребенке. Ангел Гавриил предрек его рождение, и это стало чудом для родителей, которые уже потеряли надежду.

После рождения Иоанн получил имя по божественному велению, а его отцу вернулся дар речи. Всю жизнь Предтеча посвятил служению Господу, призывая людей к покаянию. Его жизнь стала примером самопожертвования, преданности вере и правде.

Икона Рождества Иоанна Крестителя (изображение: Википедия)

Что нельзя делать в этот праздник

В день Рождества Иоанна Крестителя, как и в другие большие христианские праздники, запрещается заниматься тяжелой или грязной работой, особенно в поле или во дворе.

Также не рекомендуется стирать, шить, вышивать или выполнять другую домашнюю работу, требующую сосредоточенности и физических усилий.

В этот день не следует ничего отдавать из дома - ни занимать деньги, ни передавать вещи, даже если об этом просят. Существует верование, что любой вынесенный предмет может вынести из дома удачу, благополучие или здоровье.

Не стоит поднимать найденные на улице деньги - это может навлечь недостаток или нищету.

Строго запрещается оскорблять или бить домашний скот, ведь считается, что из-за этого скот перестанет давать молоко или потеряет плодовитость.

Если за вами идет белый пес - не прогоняйте его, потому что он символизирует счастье. Если собака заходит во двор, ее нужно впустить - вместе с ней в дом войдет благополучие и спокойствие.

Икона Иоанна Крестителя (изображение: Википедия)

Молитва Иоанну Крестителю

Хрестителю Христовий, проповіднику покаяння, мене, що каюся, не зневаж, але разом з воїнством небесним молись до Владики за мене, недостойного, зневіреного, немічного й сумного, що має багато бід і пригнічений нечестивими думками свого розуму.

Бо я вертеп злих діл, який цілком наповнений гріхом. Бо мій розум прив'язаний до земного. Те, що роблю, не знаю. До кого звернуся, щоб спасенна була душа моя?

Лише до тебе, святий Іоане, повний благодаті, бо знаю, що ти перед Господом після Богородиці є більшим за всіх народжених. Адже ти сподобився торкнутися голови Царя Христа, Агнця Божого, Який взяв гріхи світу. Його ж моли за грішну душу мою, щоб віднині, з одинадцятої години, я трудився на благо і отримав достойну винагороду.

О Хрестителю Христовий, чесний Предтече, величний Пророче, перший (у благодаті) мученику, посників та пустельників наставнику праведності, та найближчий друже Христовий, тебе молю, до тебе прибігаю.

Не відкинь мене від твого заступництва, але підведи мене, що пропадаю у багатьох гріхах. Віднови душу мою через покаяння, як другим хрещенням, бо обома ти володієш: хрещенням змиваючи прабатьківський гріх, а покаянням очищаючи діла нечестиві кожного.

Очисти мене, гріхами оскверненого та спонукай увійти (бо ніщо нечестиве не входить) до Царства Небесного. Амінь.