Рождество и Новый год в Ивано-Франковске. Во сколько обойдется отдых на зимние праздники

Ивано-Франковск сейчас считается одним из самых безопасных городов в Украине, поэтому очень популярен среди туристов во время зимних праздников. В городе уже забронировано 73% жилья в новогоднюю ночь, по данным сайта booking.

Почему стоит поехать на зимние праздники в Ивано-Франковск

В этом году в Ивано-Франковске с 26 по 29 декабря пройдет XVI Международный Рождественский фестиваль "Коляда на Майзлях". Его проведут при монастыре Царя Христа отцов Василиан. Во время фестиваля выступят оркестровые коллективы, фольклорные группы, семейные ансамбли и солисты-вокалисты. В программе запланировано много колядок, щедривок и песен, отражающих историческое прошлое нашего народа. Этот фестиваль поможет создать праздничное настроение туристам.

Также в академическом областном театре кукол имени Машеньки Подгорянки запланировано праздничное представление для детей "Рождество Катруси", оно пройдет 21 и 22 декабря. Стоимость билетов от 120 грн. А 23 декабря малыши смогут насладиться "Новогодними приключениями щенячего патруля". Цены на билеты от 200 грн.

Гостям города обязательно стоит посетить главную елку Ивано-Франковска, которую в этом году впервые установили на новой локации – в парке имени Тараса Шевченко.

А туристам, которые впервые будут в городе, стоит обойти главные локации Ивано-Франковска: подняться на ратушу (стоимость билетов: 40 грн для взрослых и 30 грн для детей), можно пойти в подземелье ратуши (экскурсия стоит 100 грн с человека), посетить крепостную галерею "Бастион", где можно приобрести сувениры и изделия народного промысла.

Еще одним преимуществом проведения зимних праздников в Ивано-Франковске является то, что оттуда совсем близко к Карпатам. Поэтому хотя бы на день можно поехать в горы, например в соседнее Яремче, Ворохту, Татаров или Буковель.

Елка-2025 в Ивано-Франковске в парке имени Тараса Шевченко (фото: Общественное)

Во сколько обойдется бюджетный отдых

Самое дешевое проживание – в хостелах. Там цены за ночь в общем номере стартуют от 500 грн с человека. Двухместные номера в гостиницах в окрестностях города стоят от 795 грн в сутки. В отелях ближе к центру – от 1 000 грн в сутки.

Двухместные номера с улучшенными условиями и включенными завтраками стоят в среднем 1700 – 2000 грн в сутки в новогодний период.

В некоторых ресторанах города можно заказать праздничное меню в новогоднюю ночь, средняя стоимость 2 500 грн с человека. Празднование начинается в 20.00, но нужно заранее бронировать столик в заведении.

В Ивано-Франковск можно добраться на авто или "Укрзализныцей". Стоимость плацкарта из Киева – 311 грн, купе – 515 грн. Билеты следует брать заранее, поскольку на праздники на карпатское направление возникает ажиотаж.

Добавим, что новогодние туры в Ивано-Франковск предлагают много туристических компаний. Средняя стоимость из Киева составляет от 6 500 грн за три дня с 30 декабря по 1 января. Туры на 5 дней, включающие катание на лыжах в Карпатах, стоят от 9 500 грн. Но следует учесть, что дополнительно нужно платить за питание и билеты в туристические локации.

Стоимость жилья в новогоднюю ночь в Ивано-Франковске (скриншот сайта booking)

Сколько стоит самый дорогой отдых

По данным сайта для резервирования жилья booking, дороже всего сейчас сдают апартаменты с двумя спальнями в центре города. Стоимость в новогоднюю ночь составляет 9100 грн. Двухуровневые апартаменты с 3 кроватями можно арендовать за 8 тыс. грн в сутки.

Немного дешевле стоят люксы в гостиницах – 6 200-6 500 грн с включенным завтраком за двухместный номер и 8 776 грн за четырехместный. Также в городе можно найти смарт-квартиры с хорошим ремонтом по цене 5000-6000 тыс. грн за новогоднюю ночь.

Добавим, что в элитных отелях расположены СПА-зоны, посещение которых является бесплатным для гостей заведения. При этом можно заказывать дополнительные услуги, их стоимость зависит от процедуры. К примеру, цены на массаж колеблются от 500 до 2 500 грн.

Много туристов отдых в Ивано-Франковске сочетают с катанием на лыжах в Карпатах. Цены в Буковеле на ski-пассы в сезоне 2024-2025 составляют: 1 обзорный подъем – 350 грн, абонемент в сутки – 1 750 грн, VIP – 3 400 грн.

Стоимость аренды апартаментов на новогоднюю ночь в Ивано-Франковске (скриншот сайта booking)