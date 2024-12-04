Новый год в Карпатах. Во сколько обойдется зимний отдых с семьей

Спрос на отдых в Карпатах остается высоким. 97% четырех- и пятизвездочных отелей уже забронированы на даты с 30 декабря по 3 января, по данным сайта boooking. Тем, кто планирует встретить Новый год в горах, следует уже позаботиться о жилье, тем более, что при раннем бронировании некоторые отели и усадьбы дают скидки.

РБК-Украина рассказывает о том, сколько стоит отдых на Новый год в Карпатах.

Какие цены на отдых в Карпатах

"Цены на отдых в Карпатах поднялись еще летом, как только повысился тариф на электроэнергию. Тогда стоимость выросла где-то до 20%. Сначала отопительного сезона снова поднялись цены на 15-20%. Это происходит ежегодно, весной после окончания отопительного сезона цены опустятся. На зимние праздники стоимость отдыха обычно увеличивается минимум на 50%, часто даже на 100%", – рассказал в комментарии РБК-Украина основатель туристического портала "На море и в горы" Алексей Войцеховский.

Цены на жилье очень отличаются в разных туристических локациях. Традиционно высокой остается стоимость отдыха в горнолыжном курорте Буковель, что расположен в селе Поляница. Двухместный номер в Bukovel Hotel (3 звездочки) на 4 сутки (в новогодние дни с 30 декабря по 3 января) стоит:

эконом-класс – от 29 тыс. грн.

стандартный номер – от 31 тыс. грн

полулюкс – 46-68 тыс. грн

При раннем бронировании можно получить скидку до 20%.

Отдых в Буковеле традиционно остается дорогим (фото: Getty Images)

В других отелях Поляницы двухместные номера стоят 25-38 тыс. грн за аналогичный период, в менее популярном горнолыжном курорте Драгобрат цены колеблются от 18 до 24 тыс. грн, но есть варианты и за 43 тыс. грн.

"Буковель дорогой, цены на питание и проживание там намного выше, чем в других местах. А в соседнем Татарове, Яблунице, Микуличине, куда на машине ехать где-то 15 минут, цена уже будет существенно ниже", – добавляет Войцеховский.

Стоимость проживания за 4 сутки в отелях Поляницы (скриншот сайта boooking)

Во сколько обойдется бюджетный отдых

Значительно ниже цены в частных усадьбах и гостиницах, которые находятся рядом с горнолыжными курортами.

"В Полянице сейчас стоимость двухместного номера на мансардном этаже, можно сказать экономвариант, 1 800 гривен в сутки, а люкс – 2 500 грн. В отелях, в отличие от частного сектора, более-менее постоянная цена, поэтому стоимость примерно такой останется и на Новый год", – говорит эксперт.

В Яблунице деревянный домик стоит от 3 тыс. грн в сутки (12 тыс. за 4 новогодних дня), там может поместиться две семьи. В Ворохте двухместные номера стоят от 1 тыс. грн (4 тыс. за 4 новогодних дня).

"В Пилипце двухэтажный инстаграммный коттедж, который вмещает 16 человек, с панорамными окнами на краю склона с шикарным видом стоит 8 тыс. грн в сутки. Туда полноценно может заехать минимум 4 семьи, или даже 5. Если разделить на количество людей, то там по 1 тысяче грн выйдет на пару", – добавляет эксперт.

Войцеховский советует заранее бронировать жилье, потому что ближе к Новому году останется мало интересных вариантов, поскольку лучшие уже разберут.

"При бронировании не стоит сразу идти на OLX, потому что там много мошенников, особенно они активизируются в праздничный период. Лучше резервировать жилье через проверенные ресурсы", – говорит Войцеховский.

Сколько стоит самый дорогой отдых в Карпатах

Мы проанализировали данные сайта boooking по ценам на проживание с 30 декабря по 3 января, ниже приводим самые дорогие варианты для празднования Нового года в Карпатах.

В Полянице первый этаж коттеджа Freeman Bukovel, площадью 50 кв. м, с отдельным входом и террасой над рекой сдают за 152 тыс. грн за 4 дня. Апартаменты рассчитаны на проживание 2-3 человек. Коттедж расположен в 1,5 км от подъемника.

В отеле Mountain Residence Apartments & Chalet, что также в Полянице, апартаменты на "50 квадратов" сдают за 135 тыс. грн за 4 суток, при этом цена на сайте указана со скидкой, полная стоимость – 193 тыс. грн. грн. Жилье расположено в 200 м от подъемника.

В отеле Radisson Blu Resort Bukovel в Полянице улучшенный двухместный номер с балконом на 4 дня стоит 116 тыс. грн. Отель расположен всего в 0,5 км от подъемника.

Freeman Bukovel (скриншот сайта boooking)

Также в Карпатах можно арендовать коттеджи и дома для больших компаний. Коттедж с 8 спальнями в Полянице в ресторанно-гостиничном комплексе Гук стоит на 4 дня 192 тыс. грн.

В Татарове в Villa Venterivka 2 коттеджа с 4 спальнями можно снять за 128 тыс. грн за 4 суток, у Яблунице домик на 5 спален стоит 123 тыс. грн.

Какие цены на новогодние туры

Много туристических компании предлагают автобусные туры на Новый год в Карпаты, которые включают сразу несколько локаций. Средняя стоимость таких предложений составляет 8,5–9,5 тыс. за 4 дня с человека. Это на 30% дороже, чем в непраздничный период.

При этом следует учесть, что в большинстве случаев еще нужно доплачивать за питание, поскольку в стоимость входят только завтраки, изредка ужины. Также иногда дополнительно оплачивается вход в музей или другие туристические локации.

Компании предлагают разнообразные варианты отдыха, включающие активные развлечения и катания на лыжах, а также есть варианты с купаниями в чанах или посещением SPA.

Новогодние туры от туристических компаний могут включать в себя катание на лыжах и SPA-процедуры (фото: Getty Images)