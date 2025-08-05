В Ровно заблокировали авто ТЦК с военнообязанным: что говорят в военкомате

Как сообщили в военкомате, 4 августа, около 19:00, на объездной дороге Ривне два гражданских автомобиля заблокировали транспорт Кременецкого районного ТЦК и СП, который перевозил военнообязанного в центр подготовки подразделений.

По данным военных, во время съезда на обочину их авто попало в ДТП с одним из автомобилей нарушителей. После этого шестеро гражданских лиц вели себя агрессивно и требовали передать им военнообязанного.

"Старший машины вызвал полицию и вместе с водителем и военнообязанным заблокировался внутри автомобиля, поскольку шесть гражданских лиц вели себя агрессивно и требовали передать военнообязанного им", - рассказали в ТЦК.

По состоянию на 21:30 на месте работали представители Нацполиции и Военной службы правопорядка. Военнослужащего и военнообязанного доставили в медучреждение.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и лиц, которые препятствовали работе военных. Их действия могут квалифицировать по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины - "Воспрепятствование законной деятельности ВСУ".

Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы сроком от 5 до 8 лет. В случае, если в результате действий злоумышленников наступят тяжкие последствия, нарушителям может грозить до 15 лет лишения свободы.