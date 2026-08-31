Уровни тревог, открытые мосты и метро: как в Киеве хотят обновить правила безопасности

Совет обороны Киева и Кабмин готовят новые правила безопасности для Киева из-за круглосуточных воздушных тревог. Изменения коснутся работы метро, ограничений на мостах, а также работы заведений.
РБК-Украина собрало все, что известно о грядущих изменениях для жителей Киева.
В конце августа россияне начали активно запускать в Киев реактивные дроны, которые сложнее перехватить силам ПВО. Поэтому в Киеве ежедневно бывает по 10+ воздушных тревог.
Как заявлял премьер-министр Сергей Корецкий, так враг хочет парализовать экономическую активность Киева, поэтому меры безопасности решили пересмотреть, чтобы они соответствовали нынешним реалиям.
В настоящее время рассматривается возможность разделить воздушную тревогу в Киеве на два уровня:
Во время воздушной тревоги "зеленая" и "красная" ветки метро не курсируют между правым и левым берегами Киева. Совет обороны Киева предлагает разрешить движение метро по "зеленой" ветке между берегами даже во время воздушной тревоги, сообщил сегодня мэр Киева Виталий Кличко.
"Красная" ветка, которая является наземной на левом берегу, продолжит работать с нынешними ограничениями.
Совет обороны Киева также поручил поручение Силам обороны и КГГА разработать предложения по отмене ограничений движения по мостам, где действуют ограничения во время тревог.
Из-за частых воздушных тревог в Киеве также предлагают ослабить комендантский час:
Также прорабатывается вопрос круглосуточной работы вокзалов, заявлял ранее министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник.
Кроме того, в планах возможность рассредоточения поездов и пассажиров, избежания одновременного прибытия на смежные платформы, сокращения времени посадки и высадки.
Достичь этого хотят, в частности, путем упрощения контроля на вокзалах при повышенной угрозе.
Кабмин рассматривает возможность ограничить тарифы на такси во время воздушных тревог в Киеве. Однако конкретных решений пока нет.
Как сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк после заседания фракции "Слуги народа" с премьером, окончательное решение о новых правилах безопасности в Киеве будет принято правительством уже в ближайшие дни.