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В Ровенской области начали включать свет: в ОВА раскрыли детали

Фото: в Ровенской области начали включать свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В среду, 23 ноября, в населенных пунктах Ровенской области начали восстанавливать электроснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Виталия Коваля в Telegram.

По его словам, в тестовом режиме свет включили в Сарнах, Березно и Гоще. Также в ближайшее время электроснабжение восстановят и в Радивилове.

Коваль отметил, что количество населенных пунктов со светом будет увеличиваться.

"Также запускаем водозабор в Горбакове", - добавил он.

Напомним, 23 ноября оккупанты нанесли массированный удар по Украине.

В результате вражеской атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры по всей стране.

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