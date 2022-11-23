В Ровенской области начали включать свет: в ОВА раскрыли детали

В среду, 23 ноября, в населенных пунктах Ровенской области начали восстанавливать электроснабжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Виталия Коваля в Telegram.
По его словам, в тестовом режиме свет включили в Сарнах, Березно и Гоще. Также в ближайшее время электроснабжение восстановят и в Радивилове.
Коваль отметил, что количество населенных пунктов со светом будет увеличиваться.
"Также запускаем водозабор в Горбакове", - добавил он.
Напомним, 23 ноября оккупанты нанесли массированный удар по Украине.
В результате вражеской атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры по всей стране.
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