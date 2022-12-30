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В Ровенской области на новогодние праздники не будут выключать свет, но есть условие

Фото: в Ровенской области на новогодние праздники не будут выключать свет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Ровенской области 31 декабря и 1 января энергетики постараются не вводить графики почасовых ограничений электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОВА Виталия Коваля.

"Выделенный ночной лимит для области пока неограничен. Это позволяет пройти ночное время суток без отключений. Дневной лимит, при условии экономного потребления, также позволит пройти эти дни без отключений", - говорится в сообщении.

По словам Коваля, энергетикам нужна помощь жителей региона. Поэтому необходимо максимально экономно использовать электроэнергию в течение этих дней.

"Даже одна отключенная лампочка – весомый вклад в прохождение праздничных дней со светом", - добавил глава Ровенской ОВА.

Как сообщалось, городской голова Ровно Александр Третяк 7 декабря обратился в "Укрэнерго" и СБУ в области, чтобы те проверили справедливость распределения электроэнергии.

Также недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что возможно Новый год украинцы встретят без аварийных отключений света.

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РовноРовенская областьЭлектроэнергия