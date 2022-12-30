В Ровенской области на новогодние праздники не будут выключать свет, но есть условие

В Ровенской области 31 декабря и 1 января энергетики постараются не вводить графики почасовых ограничений электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОВА Виталия Коваля.

"Выделенный ночной лимит для области пока неограничен. Это позволяет пройти ночное время суток без отключений. Дневной лимит, при условии экономного потребления, также позволит пройти эти дни без отключений", - говорится в сообщении.

По словам Коваля, энергетикам нужна помощь жителей региона. Поэтому необходимо максимально экономно использовать электроэнергию в течение этих дней.

"Даже одна отключенная лампочка – весомый вклад в прохождение праздничных дней со светом", - добавил глава Ровенской ОВА.