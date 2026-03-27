На Ровенщине закончили раскопки: нашли ли жертв Волынской трагедии

22:21 27.03.2026 Пт
На Ривненщине проверили все локации, где могли быть массовые захоронения поляков
aimg Сергей Козачук
Фото иллюстративное: в Углах на Ровенщине завершили поиск жертв Волынской трагедии (Getty Images)

В селе Углы на Ривненщине завершили поиски массового захоронения польских жертв времен Второй мировой войны, однако подтверждений его существования не нашли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Львовского мемориально-поискового центра "Доля" Святослава Шереметы в комментарии "Радио Свобода".

Результаты экспедиции

По информации издания, совместная украинско-польская экспедиция, работавшая в Сарненском районе с 23 марта, полностью исследовала локации, на которые указывала польская сторона. Несмотря на ожидания, братской могилы жертв Волынской трагедии обнаружить не удалось.

Специалисты нашли лишь несколько одиночных человеческих останков на территории бывшего немецкого евангелистского кладбища. Отдельно на краю кладбища обнаружили останки мужчины 30-50 лет, похороненного в нетипичной позе - на боку.

"Эти человеческие останки не относятся к массовому захоронению. Даже сможем точно определить дату захоронения человека, чьи останки найдены, если определим возраст дерева, которое растет рядом", - отметил Святослав Шеремета.

Позиция исследователей

Украинская сторона профинансировала работы и максимально способствовала поискам после обращения польской активистки Каролины Романовской. Она утверждала, что в селе может покоиться около 70 убитых поляков и украинцев.

Профессор Богдан Гудь, член межгосударственной группы по вопросам поиска, отметил, что некоторые польские медиа преждевременно связали единичные находки с массовым захоронением.

"Такая подача не способствует объективному информированию польского общества о реальном положении вещей, и было бы хорошо, если бы в дальнейшем польская сторона избегала такого информирования, не дожидаясь экспертных выводов", - подчеркнул Гудь.

Поиски в Углах

Напомним, поисковые работы в селе Углы начались 23 марта 2026 года по инициативе польской стороны. Эксгумацию проводили на месте вероятного массового захоронения 1943 года, о котором годами заявляла польская общественная деятельница Каролина Романовская. Она утверждала, что в селе могут покоиться десятки жертв трагических событий.

Вопрос Волынской трагедии остается одним из самых сложных в украинско-польских отношениях. Историки обеих стран до сих пор имеют разные взгляды на причины и характер событий 80-летней давности. Подробнее о том, что на самом деле произошло между двумя народами и возможно ли найти общий язык, читайте в интервью РБК-Украина с историками Романом Кабачием и Мариушем Зайончковским.

