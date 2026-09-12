В Ровенской области в результате атаки РФ разрушено предприятие

Последствия вражеского удара

По предварительным данным, в результате попадания и разрушений на объекте люди не пострадали.

Глава области призвал всех жителей Ровенщины обязательно соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог и оставаться в укрытиях до отбоя.