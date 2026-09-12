В Ровенской области в результате атаки РФ разрушено предприятие

В результате очередной воздушной атаки российских войск на Ровенскую область потерпело разрушения одно из предприятий в Сарненском районе.
Об этом заявил глава Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
По предварительным данным, в результате попадания и разрушений на объекте люди не пострадали.
Глава области призвал всех жителей Ровенщины обязательно соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог и оставаться в укрытиях до отбоя.
Напомним, российские войска во время массированной атаки 12 сентября нанесли удары по нескольким западным областям Украины.
Под обстрелом оказались объекты гражданской, промышленной и транспортной инфраструктуры.
В частности, враг выпустил дроны-камикадзе по Волынской и Ровенской областях.
В обоих регионах активно работали силы противовоздушной обороны. Из-за угрозы и возможных повторных ударов местных жителей призвали избегать автозаправочных станций и немедленно позаботиться о собственной защите.
Кроме этого, россияне атаковали пассажирский поезд в Луцке. Пассажиров успели заблаговременно эвакуировать, поэтому обошлось без пострадавших, однако железнодорожники предупредили о возможных изменениях в графиках движения.
В Житомирской области врагом стали гражданские объекты и местный бизнес.
В Звягеле под российский удар попал продуктовый магазин - в результате атаки погибли два человека. Также повреждения получили автозаправочные станции и местное предприятие.