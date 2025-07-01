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В Ровенской области грузовой поезд сошел с рельсов: УЗ меняет ряд маршрутов

Иллюстративное фото: на Ровенщине грузовой поезд сошел с рельсов (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталья Кава

В Ровенской области произошла авария на железнодорожном пути - грузовой поезд сошел с рельсов. Ряд маршрутов задерживается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как сообщили в компании, ряд пассажирских поездов "Укрзализныци" карпатского направления будет следовать с задержками.

Поезда №80 Львов - Днепр и №64 Львов - Харьков поедут объездным маршрутом через Тернополь с задержкой от 2 часов. Пассажиров из/до станций Дубно, Броды, Шепетовка, Славута забирает Интерсити №744 Львов - Киев, который проедет поврежденным участком первым после его частичного восстановления в течение ближайших 2 часов.

"Если вы следуете одним из рейсов, который задерживается, и имеете дальнейшую пересадку на поезда УЗ, сообщите об этом вашего проводника или стюарда - наши диспетчеры скоординируют нужные стыковки", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается ликвидация последствий аварии.

Ранее РБК-Украина писало о том, что "Укрзализныця" назначила 18 пар новых пассажирских поездов, добавила вагоны к уже существующим, а также изменила и усовершенствовала некоторые маршруты и графики движения.

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