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Уровень загрязнения воздуха в Киеве в 5 раз превышает норму, но есть и хорошие новости

Фото: уровень загрязнения воздуха в Киеве в 5 раз превышает норму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В южной и юго-восточной частях Киева загрязнение воздуха в пять раз превышает норму. В то же время радиационный фон столицы абсолютно в норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Киевской городской государственной администрации (КГГА) Александра Возного во время брифинга.

По словам Возного, ухудшение качества воздуха в Киеве начало наблюдаться с 01:00 ночи. Сначала его фиксировали в северной части столицы, впрочем, позже загрязнение распространилось на весь город. 

"Речь идет о повышении концентрации взвешенных частиц пыли, которые являются продуктами горения. Причиной ухудшения качества атмосферного воздуха являются пожары в экосистемах Киевской, Черниговской и Сумской области. Преимущественно - это пожары на торфяниках. Но, к сожалению, есть пожары и в лесах в том числе", - пояснил он.  

В том же числе на качество воздуха влияет метеорологическая ситуация. Из-за отсутствия ветра загрязняющие вещества не рассеиваются. Впрочем, радиационный фон Киева абсолютно в норме

Уже сейчас фиксируется в среднем где-то на 20% снижение качества индекса, начиная с северной части столицы.

«К сожалению, ситуация в южной части города и юго-восточной остается пока достаточно загрязненной. В среднем загрязнение в 5 раз превышает норму по медицинским допустимым концентрациям, именно по частицам пыли", - отметил он. 

Ухудшение качества воздуха в Киеве 

Сегодня, 20 сентября, утром, стало известно о временном ухудшении состояния воздуха в Киеве. В частности выяснилось, что смог также накрыл и Конотоп, Луцк, а также Харьков

По словам синоптика Натальи Диденко, ветер и дожди, которые ожидаются уже 25 и 27 сентября - смогут улучшить качество воздуха в столице.  

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КиевКГГА