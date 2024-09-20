Уровень загрязнения воздуха в Киеве в 5 раз превышает норму, но есть и хорошие новости

По словам Возного, ухудшение качества воздуха в Киеве начало наблюдаться с 01:00 ночи. Сначала его фиксировали в северной части столицы, впрочем, позже загрязнение распространилось на весь город.

"Речь идет о повышении концентрации взвешенных частиц пыли, которые являются продуктами горения. Причиной ухудшения качества атмосферного воздуха являются пожары в экосистемах Киевской, Черниговской и Сумской области. Преимущественно - это пожары на торфяниках. Но, к сожалению, есть пожары и в лесах в том числе", - пояснил он.

В том же числе на качество воздуха влияет метеорологическая ситуация. Из-за отсутствия ветра загрязняющие вещества не рассеиваются. Впрочем, радиационный фон Киева абсолютно в норме.

Уже сейчас фиксируется в среднем где-то на 20% снижение качества индекса, начиная с северной части столицы.

«К сожалению, ситуация в южной части города и юго-восточной остается пока достаточно загрязненной. В среднем загрязнение в 5 раз превышает норму по медицинским допустимым концентрациям, именно по частицам пыли", - отметил он.

Ухудшение качества воздуха в Киеве

Сегодня, 20 сентября, утром, стало известно о временном ухудшении состояния воздуха в Киеве. В частности выяснилось, что смог также накрыл и Конотоп, Луцк, а также Харьков.

По словам синоптика Натальи Диденко, ветер и дожди, которые ожидаются уже 25 и 27 сентября - смогут улучшить качество воздуха в столице.