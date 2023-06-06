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Спасатели дали советы на случай затопления из-за подрыва Каховской ГЭС

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Херсон, Вторник 06 июня 2023 11:29
Спасатели дали советы на случай затопления из-за подрыва Каховской ГЭС Фото: спасатели дали советы, как вести себя, в случае, если вы оказались в зоне подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС (t.me/roman_mrochko)
Автор: Наталия Гурковская

Если вы оказались в зоне возможного подтопления из-за подрыва российскими войсками Каховской ГЭС, то с эвакуацией лучше не медлить. В ГСЧС дали советы, как провести ее правильно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Спасатели рекомендуют не медлить с эвакуацией из опасных районов и если это возможно выехать из зоны подтопления как можно скорее (конечно, при наличии способа передвижения). Кроме того, следует выполнить следующие действия:

  • быстро собрать документы, лекарства и вещи первой необходимости;
  • выключить свет, газ, закрыть все двери и окна;
  • оказать помощь пожилым людям, родственникам, позаботиться о животных;
  • планировать маршрут эвакуации, полагаясь на рекомендации местных властей, потому что часть путей для выезда может быть затоплена.

Если у вас нет возможности уехать самостоятельно

В таком случае план действий будет следующим:

  • соберите все необходимые вещи и поднимитесь как можно выше в своем доме (крыша, второй этаж и т.п.);
  • просигнализируйте о своем местонахождении, оставив надписи или одевшись во что-то яркое;
  • соблюдайте рекомендации спасателей;
  • ведите себя вежливо и не переполняйте эвакуационные лодки.

Затопление из-за подрыва Каховской ГЭС

Из-за подрыва оккупантов Каховской ГЭС может быть затоплены около 80 населенных пунктов, в зоне затопление на правом берегу Днепра в Херсонской области находятся около 16 тысяч человек.

В частности, в одном из районов Херсона уже отключили электроснабжение и скорее всего уже отключили газ. В городе затапливает дороги.

Где проводят эвакуацию?

Села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепров и частично город Херсон - остров Корабел.

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