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Уровень риска ниже. В США обновили рекомендации по поездкам в Украину

Вашингтон, Пятница 15 ноября 2024 08:40
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Уровень риска ниже. В США обновили рекомендации по поездкам в Украину Фото: Госдеп США обновил рекомендации по поездкам в Украину (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Государственный департамент США обновил рекомендации по путешествиям в Украину. Уровень риска поездок в девять областей снизили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп.

Рекомендации обновили 14 ноября. Гражданам США советуют не ездить в Украину из-за полномасштабной войны. Установлен четвертый уровень риска.

Однако для девяти областей снизили уровень риска до третьего из-за удаленности от зоны боевых действий. Речь идет о Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Однако в США подчеркивают, что ситуация с безопасностью может быстро измениться, поэтому путешественникам советуют быть готовы к угрозам и немедленному выезду.

Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что такое решение Госдепа открывает возможности для бизнеса на территории Украины. Она добавила, что посольство "упорно работало" над этим.

Помощь Украине от США

США считаются одним из главных партнеров Украины. Вашингтон предоставляет Украине самые большие по объемам пакеты военной помощи.

Украинская армия получила от США бронированную технику, танки, артиллерию, РСЗО, дальнобойные ракеты, боеприпасы, средства противовоздушной обороны и другое вооружение.

По данным СМИ, администрация действующего президента США Джо Байдена хочет отправить Украине 6 млрд долларов, оставшихся на военную помощь. Это планируют сделать до возвращения Дональда Трампа на президентский пост.

Кроме того, у Байдена направят "сигнал" Конгрессу для принятия дополнительных средств Украине на 2025 год.

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