Уровень риска ниже. В США обновили рекомендации по поездкам в Украину

Государственный департамент США обновил рекомендации по путешествиям в Украину. Уровень риска поездок в девять областей снизили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп.

Рекомендации обновили 14 ноября. Гражданам США советуют не ездить в Украину из-за полномасштабной войны. Установлен четвертый уровень риска.

Однако для девяти областей снизили уровень риска до третьего из-за удаленности от зоны боевых действий. Речь идет о Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Однако в США подчеркивают, что ситуация с безопасностью может быстро измениться, поэтому путешественникам советуют быть готовы к угрозам и немедленному выезду.

Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что такое решение Госдепа открывает возможности для бизнеса на территории Украины. Она добавила, что посольство "упорно работало" над этим.