Рітейлер дитячих товарів Mothercare призупиняє діяльність в Росії
Роздрібний продавець товарів для маленьких дітей та їх батьків Mothercare приєднався до списку транснаціональних компаній, що припиняють свою діяльність в Росії. У компанії заявили, що у зв'язку з відходом з російського ринку понесе великі фінансові втрати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Компанія повідомила, що її рішення про припинення діяльності призведе до скорочення до чверті її звичайного глобального доходу. У відповідь на це акції компанії впали на 25%.
Компанія зробила цю заяву через кілька годин після того, як деякі з найбільших світових споживчих брендів, включаючи Mcdonald's, Pepsi і Coca-Cola, поступилися сильному тиску і заявили, що вони також припинять торгівлю в Росії через вторгнення в Україну.
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