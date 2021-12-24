Ризик вторгнення РФ зараз нижчий, але є загроза виконання "Мінська" на невигідних Україні умовах, - Рудик

Ризик переходу війни в активну фазу зараз нижчий, ніж був, але збільшується ймовірність, що виконання політичної частини Мінських домовленостей відбудеться на невигідних Україні вимогах. При цьому у влади досі немає жодної стратегії, крім "якось пропетляти".

"Ризик переходу війни в активну фазу зараз нижчий, ніж був. Але зростає ризик того, що буде виконання політичної частини "Мінська" не на наших умовах. Тому ситуація непроста, але треба концентруватися на тому, що в наших силах. Основний підхід влади - "якось пропетляємо", на цьому все базується", - пояснює народна депутатка.

Зараз Росію стримують дві речі: українська армія і українська ГТС. Але держава мусить мати стратегію, план дій, а не просити зброю в Заходу, не виконуючи при цьому своїх зобовʼязань перед партнерами.

"Дуже дратує, коли ми багато говоримо про те, хто і як нам може допомогти, і дуже мало - про те, на що ми реально можемо вплинути самі. У нас унікальна ситуація, коли є гроші на армію, але ми їх не можемо витратити. Чому? Бо всі шукали, під які конкретні тендери провести ці закупівлі, як освоїти гроші. Ми сподіваємось на допомогу міжнародних партнерів. Що для них важливо - щоб ми виконували домовленості і щоб у нас був якийсь зрозумілий план дій. Немає ні того, ні того", - констатує лідер "Голосу".

Підхід влади, що якось воно минеться, - небезпечний. Як і відсутність чіткої лінії поведінки в глави держави.

"Як взагалі виглядає наша стратегія? Вона є? Спочатку була ідея прямих переговорів з Путіним. Потім вирішили залучити міжнародних партнерів - щоб коли ми сядемо за стіл переговорів з Путіним, по нашу сторону сиділо ще багато партнерів. Була якась робота для цього зроблена за два роки. А потім президент у своєму зверненні в парламенті знову каже, що він хоче прямих перемовин з Путіним", - наголошує парламентар.