Ризик конфлікту між світовими державами зріс, - генерал США

Він підкреслив, що світ "має потенціал серйозного міжнародного конфлікту між великими державами".

"Ми стикаємося зараз з двома світовими державами - Росією і Китаєм. Кожна з цих країн має значний військовий потенціал і невідступно має намір змінити нинішній порядок, заснований на правилах", - заявив Міллі.

Днями Міллі провів телефонну розмову з главою Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Військові обговорили проблеми у сфері безпеки.

Варто зауважити, що дзвінок відбувся після того, як міністр оборони США Ллойд Остін минулого тижня розмовляв зі своїм російським колегою.

Раніше ми повідомляли, що, за інформацією Пентагону, протягом найближчих тижнів у жодної сторони не очікується серйозних досягнень на полі бою. Однак в НАТО тривають дискусії, Чи зможе Київ повернути Крим.

Також ми писали, що Сполучені Штати, найімовірніше, скасують виключення з антиросійських санкцій, яке дозволяло РФ продовжувати виплати боргових зобов'язань, щоб уникнути дефолту.

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