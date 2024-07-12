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Решение об увеличении лимита импорта электроэнергии из ЕС ожидается в сентябре, - источники

Украина, Пятница 12 июля 2024 13:55
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Решение об увеличении лимита импорта электроэнергии из ЕС ожидается в сентябре, - источники Фото: когда может быть принято решение об увеличении лимита импорта электроэнергии из ЕС (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Наталия Гурковская

Решение об увеличении лимита для импорта электроэнергии из ЕС ожидается в ближайшие несколько месяцев.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Отключения света зимой. Спасет ли украинцев импорт электроэнергии из Европы.

По информации издания, такое решение европейской сети системных операторов ENTSO-e может быть уже в сентябре.

"Собеседники издания, знакомые с процессом переговоров, говорят, что есть вероятность позитивного решения вопроса об увеличении импорта уже в ближайшие несколько месяцев. Возможно, лимит будет больше ожидаемого объема", - говорится в статье.

Что известно о лимите импорта электроэнергии

Украина хочет достичь увеличения лимита минимум до 2,2 ГВт при действующем лимите импорта объемом 1,7 ГВт.

В настоящее время импорт возможен из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы. Для этого есть технические возможности без необходимости строительства новых интерконнекторов.

Политическое решение для увеличения лимитов импорта от Еврокомиссии уже есть, остается получить техническое заключение от ENTSO-e.

Напомним, в середине мая глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина заявлял, что импорт электроэнергии из стран ЕС в Украину увеличился и практически достиг физического максимума.

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