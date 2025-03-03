Решение по завершению войны не может быть найдено без участия Украины и РФ, - Эрдоган

Напомним, ранее сообщалось, что на встрече европейских лидеров в Лондоне, которая состоялась 2 марта, глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан планировал повторить предложение Анкары провести мирные переговоры между Украиной и Россией.

К тому же Турция, которая неоднократно призывала к прекращению огня с 2024 года, приветствовала инициативу США по прекращению войны, которая была сорвана публичным спором между президентами Украины и США 28 февраля в Вашингтоне.

Также на днях издание Bloomberg писало, что Турция могла бы отправить своих военных в Украину. Однако Анкара не будет участвовать ни в одной миротворческой миссии, если не будет вовлечена во все консультации и подготовку по ее формированию.

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