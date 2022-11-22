Решение о повышении тарифа на передачу электроэнергии должно быть сбалансированным, - эксперт

"Укрэнерго должно обеспечивать непрерывную работу нашей энергосистемы и критической инфраструктуры, и она будет действовать с точки зрения своих интересов. Однако она традиционно делает это исключительно на средства промышленности - ведь повышение тарифов для населения социально непопулярно, особенно во время войны. В то же время решать все проблемы исключительно средства промышленности, которая сейчас и так находится в очень тяжелом состоянии - также, наверное, не является правильным путем. Именно поэтому нам необходимо искать компромиссы", - заявил Беленький.

По его мнению, одним из путей решения финансовых проблем компании может быть привлечение донорских и грантовых средств, которые Украина получает или может получать от наших партнеров. Такой подход поможет найти баланс интересов участников рынка и избежать социальных проблем, которые могут возникнуть в случае ухудшения состояния промышленности и увольнения работников.

"Промышленная страна невозможна без промышленности, поэтому сейчас задача власти - смотреть на несколько шагов вперед. В нынешних условиях подходить к повышению любых тарифов нужно только после нахождения сбалансированного решения для всех участников рынка. Ведь в сумме попытка повысить тарифы приведет к дальнейшему ухудшению конкурентоспособности промышленности. А потому политика государства должна быть максимально сбалансированной и всеобъемлющей", - резюмировал эксперт.

Как известно, НКРЭКУ одобрила на 2023 год тариф на передачу электроэнергии в размере 522,46 грн/МВт-час (сейчас – 345,64 грн/МВт-час). Тариф на диспетчеризацию вырастет гораздо серьезнее – до 283,18 грн/МВт-час (сейчас 62,13 грн/МВт-час).

В Украинском национальном комитете Международной торговой палаты (lCC) заявили, что обоснование повышения, предоставленное "Укрэнерго", содержит ряд неточностей, устранение которых поможет компании избежать дополнительных затрат, и позволит не повышать тариф на передачу электроэнергии более чем на 6,5%.