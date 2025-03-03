Решение Путина остановить войну подержат 75% жителей России, но не все так однозначно

В феврале 2025 года уровень поддержки войны достиг 80%, ранее такой уровень поддержки был зафиксирован в марте 2022 года. Одновременно с этим, минимальных значений достигла доля опрошенных, которые не поддерживают войну против Украины - 13%.

Более половины опрошенных (59%) считают, что сейчас следует начать мирные переговоры, а не продолжать военные действия. Число сторонников продолжения военных действий по сравнению с прошлым месяцем не изменилось и остается на своем минимальном уровне - 31%.

Окончание войны

В рамках опроса был повторен опросный эксперимент. С помощью генератора случайных чисел участники опроса были поделены на две равные группы, каждой из которых задавался вопрос в одной из двух формулировок.

Большинство опрошенных (75%) поддержали бы решение Владимира Путина, если бы он "на этой неделе" решил прекратить войну с Украиной (плавный рост на 13 п.п. с мая 2023 года).

Однако, если бы Путин "на этой неделе" решил прекратить войну, но с условием возвращения оккупированных территорий, то его решение поддержало только 28% жителей России (снижение на 3 п.п. с сентября 2024 года).

Трое из десяти опрошенных считают, что ради окончания спецоперации и подписания мирного соглашения между Россией и Украиной России следует пойти на определенные уступки. Об обратном говорят шестеро из десяти респондентов.

Также в ходе опроса респондентам было предложено оценить различные варианты условий мирного соглашения.

Так, наиболее предпочтительными условиями заключения мирного соглашения для респондентов являются: обмен российскими и украинскими военнопленными - 92%, обеспечение прав русскоязычных граждан Украины - 83%, защита статуса РПЦ в Украине - 79%, установление в Украине дружественного России правительства - 73%, отмена западных санкций против России - 71%, демилитаризация Украины, сокращение ее армии - 70%, немедленное прекращение огня между Россией и Украиной - 69%.

Недопустимыми условиями заключения мирного договора для большинства опрошенных респондентов являются: вступление Украины в НАТО - 81%, возвращение т.н. "ЛНР" и "ДНР" - 77%, возвращение Херсонской и Запорожской областей - 71%.

Опрос "Левада-центра" проведен с 20 по 26 февраля 2025 года среди 1615 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.